Atentados en Calamar, Guaviare: Autoridades señalan a alias “Korea” como presunto responsable

Las autoridades avanzan en las investigaciones por los atentados registrados este 14 de octubre en el municipio de Calamar, Guaviare, que dejaron en alerta a la población y dejaron un amplio dispositivo de la Fuerza Pública desplegado.

De acuerdo con las primeras indagaciones, el responsable de los ataques sería Diego Horacio Tarache, conocido con el alias de “Korea”, cabecilla principal de la estructura Armando Ríos, una facción disidente bajo el mando de alias Iván Mordisco.

Según fuentes de inteligencia, los hechos habrían sido una retaliación tras la muerte reciente de dos cabecillasde esa misma estructura en operaciones militares desarrolladas en la zona.

El Ejército Nacional informó que continúan las averiguaciones para determinar el punto exacto desde donde fueron lanzadas las granadas, y confirmó que durante el operativo para ubicar a los responsables se presentaron enfrentamientos con el grupo armado ilegal en las cercanías del casco urbano y muy próximo a la Institución Educativa Carlos Mauro Hoyos.

Mientras tanto, la Fuerza Aérea realizó sobrevuelos de reconocimiento como parte del dispositivo de seguridad, y las autoridades locales mantienen restricciones de movilidad mientras se restablece el orden en el municipio.