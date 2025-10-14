🔴 EN VIVO Nacional Vs. Cali: Siga el minuto a minuto de este partidazo de la Liga colombiana

<b>Atlético Nacional y Deportivo Cali</b> se enfrentan en uno de los partidos más llamativos por la fecha 14 del <b>fútbol colombiano</b>. El juego se llevará a cabo en el estadio Atanasio Girardot de la capital antioqueña.<b>El equipo antioqueño llega a este partido con 24 puntos y en el quinto lugar de la tabla</b>. Un triunfo le permitirá mantenerse en el lote de los líderes y lo acercará a la clasificación a los cuadrangulares finales.<b>Cali, por su parte, se encuentra noveno con 20 puntos, los mismos que el octavo,</b> por lo que cualquier resultado positivo le permitirá meterse al grupo de los ocho mejores. Los vallecaucanos vienen de derrotar 1-0 a Pereira en su último compromiso.