A la cárcel profesor en Tuchín, Córdoba, por presuntos actos sexuales abusivos con tres estudiantes

Montería

En una acción desarrollada por las autoridades judiciales, Ferney Rivero Sierra fue presentado ante un juez de control de garantías de Tuchín, acusado de ser el presunto responsable de agredir sexualmente a tres adolescentes estudiantes de un plantel educativo de este municipio.

De acuerdo con la investigación adelantada por la Unidad Especial de Investigación de Delitos contra Niños, Niñas y Adolescentes (UENNA) de Córdoba, el procesado habría aprovechado su posición como docente para acosar y agredir sexualmente a tres de sus alumnas, cuyas edades oscilan entre los 15 y 16 años.

Las evidencias recaudadas por el ente acusador determinaron que los hechos criminales habrían ocurrido durante un prolongado periodo, entre los años 2023 y el actual 2025.

Según la denuncia radicada ante la Seccional Córdoba, las agresiones se producían cuando las menores se quedaban a solas con el profesor, quien presuntamente las sometía por la fuerza para practicarles tocamientos de índole sexual.

Investigación en su contra

La captura de Rivero Sierra se llevó a cabo el pasado 30 de septiembre, en un operativo conjunto ejecutado por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) con el apoyo de la Policía Nacional en el departamento de Córdoba.

Tras la audiencia, el fiscal delegado de la UENNA imputó formalmente al detenido los delitos de actos sexuales abusivos con menor de edad y acoso sexual, ambos en modalidad agravada.

Frente a la gravedad de los cargos, un juez de control de garantías decretó medida de aseguramiento en centro carcelario para el procesado, mientras avanza la investigación en su contra.

El caso ha generado conmoción en la comunidad educativa de Tuchín y pone de presente la importancia de los mecanismos de denuncia para combatir este tipo de delitos.