Feminicidio de una líder comunal en San Bernardo del Viento desata un presunto ajusticiamiento

La zona rural de San Bernardo del Viento, Córdoba, vive momentos de profunda conmoción tras los violentos sucesos registrados esta semana.

El lunes 13 de octubre de 2025, la líder comunal Edilsa Licona Mercado fue brutalmente asesinada en la vereda Sicará Limón. Según relatos de testigos, la mujer se dirigía al baño de un establecimiento local cuando un hombre la sorprendió y atacó sin piedad utilizando un machete, causándole la muerte de manera instantánea.

La investigación, a cargo de la Policía Nacional, avanza con la hipótesis principal de que el presunto responsable sería su expareja, con quien había roto relaciones hace más de dos décadas.

Tras cometer el crimen, el sujeto logró huir del lugar, lo que aumentó la indignación entre los residentes, quienes se manifestaron para exigir justicia y mayores medidas de protección para las mujeres que habitan en el campo.

Un giro oscuro

El drama social por este caso tomó un giro aún más oscuro durante la mañana del martes 14 de octubre. Habitantes del sector San Miguel, en el corregimiento Las Garitas de la misma localidad, realizaron un macabro hallazgo: un cuerpo sin vida dentro de un saco, abandonado a un costado de la vía que conduce hacia Lorica.

Junto al cadáver se encontró un cartel con la contundente frase “Por mata mujer”, lo que inmediatamente generó preocupación y diversas conjeturas entre la población.

Aunque versiones extraoficiales circulan señalando que la víctima podría ser Víctor Pájaro (el hombre acusado de haber asesinado a Edilsa Licona), las autoridades se han mantenido herméticas y se abstienen de confirmar cualquier vínculo hasta no finalizar los procedimientos de rigor.

Consternación en San Bernardo del Viento

Frente a estos hechos, la comunidad permanece consternada no solo por la pérdida de una valiosa líder social, sino también por la escalada de violencia que parece apuntar hacia la justicia por mano propia. Mientras tanto, los organismos de seguridad continúan con las labores de inspección y recolección de evidencia para establecer la identidad del cuerpo hallado y determinar con certeza si existe una conexión directa entre ambos crímenes.

La situación ha puesto en evidencia la urgente necesidad de fortalecer la presencia institucional y las rutas de atención para prevenir más actos de violencia de género en las áreas rurales del departamento de Córdoba.