Política animalista y seguridad para fin de año y Carnaval se socializaron en el Concejo municipal

Pasto-Nariño

El secretario de Gobierno Municipal, Giovanny Guerrero, entregó detalles de los los avances para sacar adelante un observatorio del delito en contra de los animales.

Convocado por el concejo municipal el secretario de gobierno de Pasto, Giovanny Guerrero, expuso en la corporación pública los avances en la construcción de la ruta de atención en los casos de violencia animal, que se ha tomado fuerza en las recientes semanas por los desafortunados hechos ocurridos en la ciudad , según el secretario Guerrero se avanza con apoyo de las organizaciones animalistas.

“Hoy se pretendió socializar el observatorio de delitos animales, sin embargo, a la conclusión que se llegó es que definitivamente debe existir una ruta clara, de ahí que seguiremos trabajando articuladamente desde la administración municipal, desde la Secretaría de Gestión Ambiental, de gobierno, de toda la institucionalidad, los animalistas, con el fin de tener esa ruta clara y poderle dar a la ciudadanía esos procesos y procedimientos claros para que en caso de presentarse cualquier delito o alteración frente a las situaciones de cualquier animalito, pues se puedan denunciar y desde la administración podamos activar la ruta como debe ser”, expresó el funcionario.

Además, el secretario explico que se adelantan acciones preventivas con miras a la temporada de fin de año y carnaval en temas de seguridad y control que son responsabilidad de su cartera, anunció el incremento del pie de fuerza con apoyo del ministerio de defensa.

“Ya tenemos, el borrador de resolución que permite presentar a los diferentes empresarios los eventos que se realizarán en el mes de diciembre y carnavales. Desde la alcaldía municipal estamos haciendo la planeación necesaria junto con CorpoCarnaval con el fin de abordar fiestas decembrinas y carnavales de negros y blancos. Hemos, reitero, articulado todo lo necesario, sobre todo con el ministro de Defensa, quien ha indicado que el apoyo para el municipio es total. Solicitamos el aumento de pie de fuerza para el mes de diciembre y mes de enero, de igual manera el alquiler del helicóptero con el fin de reforzar tierra-aire y la vigilancia del municipio de Pasto”, agregó Guerrero.

Así mismo Giovanny Guerrero aseguró que se adelantan controles a los locales comerciales que se registran como restaurantes, pero están actuando como bares, explicó que se adelantan los controles necesarios y además se aplica la normatividad vigente y se cumplen los decretos y las resoluciones que se emitieron para dar cumplimiento a las acciones judiciales emitidas para proteger a la comunidad.

“A través de la Subsecretaría de Control venimos haciendo lo correspondiente, solicitando los documentos a que haya lugar para la apertura de un establecimiento de comercio. Tengamos presente que está vigente un decreto, donde se restringe, sobre todo lo que es parque infantil. Las Cuadras, esto en virtud del cumplimiento de una acción popular, eso sigue vigente, de hecho, tengo entendido que, en el parque infantil, a pesar de esa restricción, hubo un establecimiento que abrió sus puertas, razón por la cual hoy en día existe un proceso policivo ante las inspecciones de policía y muy seguramente pronto será sellado definitivamente porque así lo ordena el decreto de restricción”, concluye el secretario de gobierno.