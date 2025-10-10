Un petroglifo fue destruido en Yacuanquer-Nariño

Yacuanquer-Nariño

Un llamado para cuidar los bienes de interés arqueológico en Colombia hizo el ICANH tras la destrucción de un petroglifo ubicado en el municipio de Yacuanquer en el departamento de Nariño.

La entidad dio a conocer que pese a los reiterados llamados del ICANH a la Alcaldía de este municipio para proteger este bien arqueológico de la nación, el petroglifo fue destruido el 23 de septiembre de 2025.

¿Qué pasó con el petroglifo?

Según la información entregada por el Instituto Colombiano de Antropología e Historia – ICANH en agosto de 2025 recibió información del Cabildo Indígena Quillasinga de Yacuanquer que la integridad de un petroglifo ubicado en la vereda Zaragoza (Nariño) se encontraba en riesgo, debido a la construcción de una vía terciaria.

Frente a la notificación, el ICANH inició el proceso de verificación del estado del bien de interés arqueológico y le informó a la Alcaldía de Yacuanquer la existencia de un Sitio con Arte Rupestre (SAR) en la zona, así como el inicio del proceso de verificación y documentación del espacio para su inclusión en el Atlas Arqueológico de Colombia y la corresponsabilidad de las autoridades locales en la protección del patrimonio arqueológico.

¿Qué había solicitado el ICAHN?

El Instituto Colombiano de Antropología e Historia – ICANH le solicitó a la Alcaldía de Yacuanquer que cumpliera con tres acciones urgentes para la protección del petroglifo y de cualquier bien de interés arqueológico que pudiera encontrarse durante la obra civil:

Adoptar medidas provisionales de protección, tales como señalización y control del acceso directo al área del petroglifo, hasta que el ICANH hiciera la visita técnica al sitio. Abstenerse de autorizar o ejecutar actividades que implicaran remoción o alteración de suelos en el área del hallazgo, sin la debida autorización del Instituto Colombiano de Antropología e Historia. Informar formalmente a los propietarios del predio y a la comunidad local sobre la existencia del petroglifo y la obligación de dar aviso inmediato al ICANH en caso de identificarse nuevos vestigios arqueológicos.

Para la segunda semana de septiembre de 2025, el Instituto invitó a la Alcaldía de Yacuanquer a una reunión para coordinar, junto al cabildo indígena del territorio, la visita al terreno y un espacio de sensibilización y capacitación en gestión del patrimonio, programada para octubre del presente año. Sin embargo, la administración municipal no asistió, situación que ha sido reiterativa frente a varias invitaciones a reunirse para acordar las acciones necesarias para la protección del petroglifo, así como en la renuencia para entregar la información que el ICANH le ha solicitado.

Los días 22 y 23 de septiembre de 2025, presuntamente un grupo de personas, violentaron el bien arqueológico y causaron la destrucción del petroglifo, tanto la roca como sus grabados fueron destruidos.

La entidad anunció que evaluará los hechos ocurridos y hará las gestiones correspondientes para que se pueda iniciar el procedimiento sancionatorio a quienes corresponda.