Selección Colombia de Cricket se alista para dejar huella en el Sudamericano 2025 en Brasil

Con la mira puesta en la clasificación olímpica, la Selección Colombiana de Cricket intensifica su preparación de cara al Campeonato Sudamericano de Cricket (SACC) 2025, que se disputará en Brasil del 30 de octubre al 2 de noviembre.

El combinado nacional llega con gran motivación luego de su sobresaliente desempeño en el Torneo Internacional de Cricket 2025, realizado en agosto, donde logró una victoria histórica ante Trinidad y Tobago, asegurando así su participación en el certamen continental.

Aunque el cricket aún gana terreno en el país, su crecimiento ha sido constante y visible. Fue reconocido oficialmente por el Ministerio del Deporte, además de se han incorporado progresivamente en escuelas y universidades.

Este avance también ha sido posible gracias al respaldo empresarial. La compañía Hero MotoCorp anunció su patrocinio oficial a la Selección, consolidando su apoyo al desarrollo deportivo nacional.

Con la mira puesta en el triunfo internacional, Colombia se prepara para ser anfitriona del Campeonato Sudamericano de Cricket 2026, evento que promete impulsar la disciplina y posicionarla en nuevos escenarios.