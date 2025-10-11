Más de 600 uniformados conforman el Bloque de Búsqueda de la Policía que llegó a Pereira

Pereira

Con el objetivo de reducir los altos índices de homicidio y desarticular las principales estructuras criminales que operan en el área metropolitana, fue presentado en Pereira el Bloque de Búsqueda contra el Multicrimen de la Policía Nacional, una fuerza élite conformada por 606 hombres y mujeres altamente capacitados en diferentes especialidades operativas, investigativas e inteligencia policial.

Esta unidad especial tendrá la misión de impactar, capturar y desarticular estructuras como Cordillera y Los Rebeldes, grupos que se disputan el dominio territorial para la venta de drogas y que han sido responsables de por lo menos 250 homicidios que se han registrado en lo corrido del año en el área metropolitana de Pereira.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, indicó que el Bloque de Búsqueda se encuentra estructurado para ejecutar operaciones simultáneas de investigación, seguimiento y captura de cabecillas, así como labores de inteligencia e intervención en los corredores estratégicos donde estas organizaciones mantienen presencia. Su despliegue cubrirá Pereira, Dosquebradas y La Virginia, con capacidad de reacción inmediata y coordinación con la Fiscalía General de la Nación y las autoridades locales.

“Esta unidad élite, el Bloque de Bbúsqueda contra el Multicrimen, está compuesto por 606 hombres y mujeres de nuestra Policía Nacional y de diferentes especialidades. Policía Judicial, Grupos de Operaciones Especiales, Grupos de Operaciones Especiales Rurales, Gaula, Carabineros y Unipol. Es un grupo altamente entrenado y diseñado para operar en entornos de alta complejidad criminal”, afirmó Sánchez.

De manera contundente, el ministro de Defensa ha reiterado el llamado a las estructuras criminales para que se desarticulen y cesen sus actividades ilícitas, advirtiendo que, de lo contrario, serán neutralizadas o capturadas por la fuerza pública.

“Nuestro mensaje es muy claro, no vamos a permitir que un puñado de delincuentes afecten la tranquilidad de esta bella región. La creación del Bloque de Búsqueda contra Cordillera, contra los demás grupos delincuenciales, es una medida excepcional, pero también necesaria frente a esta amenaza criminal de alto impacto. La orden es desmantelarla y la invitación a los integrantes de este grupo criminal es que se desmovilicen, de lo contrario no tendremos duda alguna de emplear toda la capacidad del Estado”, agregó el ministro de Defensa.

Las autoridades confían en que esta intervención permitirá recuperar el control de los territorios, reducir los homicidios y restablecer la tranquilidad en los municipios del área metropolitana de Pereira.