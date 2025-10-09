Pereira será la primera ciudad del occidente del país en contar con un Centro de Comando Estratégico

Pereira

Este Centro de Comando Estratégico conocido como (C4), es una herramienta de análisis, inteligencia y control que transformará la forma en que las autoridades enfrentan el delito y que convierte a Pereira en una de las pocas ciudades de Colombia en contar con un sistema de este nivel, estará dedicado al monitoreo permanente, cruzando información de distintas fuentes para anticipar riesgos y apoyar la toma de decisiones estratégicas en materia de seguridad.

El C4 funcionará como una gran central de información operativa las 24 horas, desde allí se realizará el seguimiento a denuncias, redes sociales, zonas de mayor afectación y patrones delictivos mediante herramientas de mapeo, georreferenciación y análisis predictivo.

El objetivo es fortalecer la “inteligencia prospectiva”, es decir, la capacidad de anticipar hechos de inseguridad y orientar la acción de las autoridades con base en evidencia y datos reales. Jorge Mario Trejos, secretario de Gobierno de Pereira.

“El C4 es un centro de comando estratégico. Medellín lo tiene, Bogotá lo tiene, Pereira sería la primera ciudad del occidente colombiano que tendría la posibilidad de contar como ciudad capital con este centro de comando estratégico. ¿Qué es un centro de comando estratégico? Es una gran central de información para el manejo del análisis de todos estos índices de criminalidad con personal experto”, afirmó Trejos.

A la creación del C4, se suma la firma de un convenio entre el Ministerio del Interior y la Alcaldía de Pereira por 21 mil millones de pesos, que permitirá fortalecer la red de cámaras de seguridad con tecnología de última generación.

De acuerdo con el secretario de Gobierno, el Ministerio aportará $15 mil millones, mientras que el municipio destinará $5.300 millones. Con estos recursos, Pereira pasará de 490 cámaras que actualmente tiene la ciudad a cerca de mil, incorporando equipos con reconocimiento facial, lectura de placas y software de inteligencia artificial que permitirán un monitoreo más preciso y una respuesta más rápida ante cualquier hecho delictivo.

“Es una gran noticia para la ciudad de Pereira. Esperamos que nos giren los recursos y, con base en esos recursos, empezamos ya a contratar $21 mil millones para cámaras de la ciudad de Pereira y estaríamos llegando a aproximadamente las mil cámaras”, explicó el secretario de Gobierno.

El nuevo sistema permitirá que las autoridades vigilen en tiempo real el comportamiento de la ciudad, identifiquen a los responsables de delitos y generen mapas de riesgo que faciliten la planeación de operativos.

Con el C4 y la ampliación de la red de videovigilancia, Pereira busca tener un modelo de gestión de seguridad inteligente que pretende cerrarle el paso a las organizaciones delincuenciales que se vienen disputando los territorios para la comercialización de drogas.