Ninguna entidad sabía de la llegada del “Congreso de los Pueblos” a la U. Nacional: vicerrectora

En la madrugada de este 13 de octubre, cerca de 500 personas, que se identificaron como parte de una movilización social del “Congreso de los Pueblos”, ingresaron sin autorización al campus de la Universidad Nacional, en la sede de Bogotá.

“El Congreso de los Pueblos” es una plataforma social que agrupa a comunidades campesinas, afro, indígenas y organizaciones estudiantiles. Sus planteamientos incluyen una crítica a la doctrina de seguridad nacional y el combate al paramilitarismo, entre otros elementos que han difundido en comunicaciones públicas a través de redes sociales.

En entrevista con 6AM de Caracol Radio, Carolina Jiménez, vicerrectora de la Universidad Nacional, aseguró que contactó al Ministerio Público, al Gobierno Nacional y el Gobierno Distrital tan pronto como tuvo conocimiento de la situación. Todas estas entidades señalaron no tener información sobre la movilización, por lo ninguna institución nacional había autorizado el ingreso.

“La universidad no tiene las condiciones para impedir el ingreso”

Según explicó la vicerrectora, la Universidad Nacional cuenta con protocolos de seguridad a través de su división de vigilancia y una empresa de seguridad privada. Sin embargo, en situaciones de movilización social con un número significativo de personas, la universidad no tiene las condiciones para impedir el ingreso.

Durante el ingreso, los manifestantes se instalaron en la concha acústica. Se reportó una situación particular con una cámara de seguridad a la que le pusieron pintura en el lente. De acuerdo con la funcionaria, la universidad abordó rápidamente esta dificultad, aunque no ha habido otros eventos de daños a cámaras.

El viernes anterior a la movilización mencionada, hubo otra jornada de organizaciones estudiantiles a nivel nacional, en el marco de la discusión sobre la reforma a la Ley 30.

Noticia en desarrollo