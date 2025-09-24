Senado aprueba reforma que brindaría más recursos a Universidades Públicas: le quedan 2 debates más

La plenaria del Senado de la República aprobó en su segundo debate la reforma a la ley 30 de educación superior, que busca principalmente modificar la fórmula para distribuir los recursos con los cuales se financian las universidades públicas del país.

La modificación parcial toma en cuenta como indicador el índice de la canasta educativa de la educación superior, avalado por el DANE, permitiendo que los recursos sean superiores a lo que actualmente se destina a las IES.

Además, se espera que el gobierno incremente sus aportes para las universidades públicas a nivel nacional, departamental y municipal, en un porcentaje “no inferior al 70% del incremento real del Producto Interno Bruto y no en un 30% como está en la actualidad. Estos recursos no harán parte de la base presupuestal de las universidades estatales u oficiales”

El proyecto de ley 212 tuvo varias proposiciones, razón por la cuál se desarrolló una subcomisión integrada por diferentes bancadas para conciliar diversos cambios a la reforma, para contar con los recursos para que la educación pública tenga condiciones de calidad, de permanencia, de pertinencia para sus estudiantes.

“A través de un diálogo respetuoso, fraterno y propositivo, los diferentes integrantes de esta comisión presentamos nuestros argumentos sobre cada una de las proposiciones de este proyecto de ley, y escuchamos los planteamientos de los Ministerios de Hacienda y Educación”, destacó el senador Pedro Flórez, quien explicó que la discusión se centró en los artículos 2, 3, 4 y 6 del proyecto.

Dijo el parlamentario del Pacto Histórico que en esta subcomisión se presentaron 15 proposiciones, de las cuales se logró acuerdo en casi todas: “Uno de los aspectos allí discutidos fue el parágrafo 2 del artículo 2, que definió los parámetros para establecer recursos adicionales que se entregarían a las universidades, si cumplen aspectos como apertura de nuevas sedes, aumento de cobertura, garantizar la permanencia y la graduación de los estudiantes, apuesta por la calidad bajo las bases de la investigación y la innovación, y la financiación para variables salariales y prestacionales de docentes”.

Al proyecto le restan ahora dos debates en la Cámara de Representantes para que pueda convertirse en ley. Esta ha sido una apuesta del Gobierno, que ha encontrado apoyo de distintos sectores y representantes del movimiento estudiantil.