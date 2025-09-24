Violencia en la Universidad Nacional: queman motos de vigilancia en medio de disturbios en Bogotá

Colombia

En la sede Bogotá de la Universidad Nacional se registraron hechos de violencia que dejaron como saldo la incineración de dos motocicletas de la empresa de vigilancia, enfrentamientos con jóvenes y varios trabajadores con lesiones leves.

La Vicerrectoría de Sede Bogotá confirmó que el primer incidente se originó el domingo 21 de septiembre, cuando un grupo de jóvenes ingresó al campus para practicar parkour y, según la División de Vigilancia y Seguridad (DVS), “eludieron los controles de la vigilancia y respondieron de forma agresiva”. La situación fue reportada a la Veeduría Disciplinaria para iniciar las acciones correspondientes.

Escalada de tensión

El martes, hacia las 2 de la tarde, frente al edificio 201, se presentó un nuevo enfrentamiento entre personal de seguridad y un grupo de personas que protestaban contra lo ocurrido el fin de semana. Como consecuencia del altercado fueron incendiadas dos motocicletas de vigilancia.

El Comité de Prevención del Riesgo y Atención de la Emergencia (CPRAE) fue activado y se evaluó la pertinencia de solicitar apoyo a Bomberos. Además, la División de Seguridad y Salud en el Trabajo reportó:

Dos trabajadores y un guarda con lesiones leves.

Tres atenciones psicosociales tras recibir agresiones verbales.

Pronunciamiento de la Universidad

La vicerrectora de sede, Carolina Jiménez Martín, expresó que “la Vicerrectoría de Sede Bogotá rechaza de manera enfática toda expresión de violencia en sus campus e informa que interpondrá las acciones legales y disciplinarias que se consideren pertinentes”.

Agregó que la institución mantiene “su firme compromiso con la recuperación del tejido universitario y con la construcción conjunta de entornos de cuidado, respeto y convivencia en el marco de la diversidad”.

Investigaciones en curso

De acuerdo con los primeros reportes, los responsables del incendio no serían estudiantes de la universidad. Las autoridades trabajan en el esclarecimiento de lo sucedido y en la identificación de los responsables.