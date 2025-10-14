Manifestantes se toman sedes de ministerios nacionales en Bogotá: exigen garantías al gobierno

Colombia

Una nueva jornada de movilizaciones se vive en Bogotá este martes 14 de octubre. Esta vez los pueblos indígenas, campesinos y comunidades negras llegaron a la capital del país en el marco del Congreso de los Pueblos para exigirle al gobierno nación a que cumpla con sus peticiones en cuanto a tierras y seguridad en sus territorios.

Las comunidades se tomaron 6 entidades nacionales: el Ministerio del Interior, el Ministerio de vivienda, el Ministerio de Agricultura, la Agencia Nacional de Tierras, la sede de la Unidad de Víctimas, entre otros.

En esos lugares, los manifestantes instalaron carpas, bloquearon las entradas y salidas, evacuaron a los trabajadores y declararon huelga indefinida.

Aunque hasta el momento no se presentan bloqueos en las calles, los gestores de convivencia de la Secretaría Distrital de Gobierno monitorea y acompaña las 5 situaciones de alteración a orden.

Más de 1.700 indígenas asentados en la Universidad Nacional

Desde la mañana del lunes festivo las comunidades indígenas llegaron a la sede de la Universidad Nacional en Bogotá para instalarse hasta el sábado 18 de octubre.

Aunque las directivas no autorizaron el ingreso de la comunidad, se instalaron en el campus. De ahí que la universidad haya pedido al gobierno nacional la instalación de un hangar y baños adecuados durante la estadía de los indígenas.

En el campus también se instaló un Puesto de Mando Unificado (PMU) entre el Gobierno Nacional y entidades de la Alcaldía de Bogotá.