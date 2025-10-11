Procurador Eljach visita la Sierra Nevada y anuncia estrategias para defender pueblos indígenas

El procurador general, Gregorio Eljach, visitó la Sierra Nevada de Santa Marta, “para fortalecer el diálogo con pueblos originarios indígenas y proteger el corazón ambiental del país”, según informó la entidad.

Allí, anunció la creación del Grupo Especial de Trabajo Étnico Ambiental (GEEA) y la Procuraduría Provincial de Instrucción de San Juan del Cesar.

Líderes de pueblos indígenas asentados en este territorio, tales como Arhuacos, Kankuamos, Koguis o Wiwa, participarán en el GEEA, consolidado con el objetivo de proteger las costumbres ancestrales y ambientales de estas comunidades.

Este equipo tendrá la misión de articular acciones para el cuidado de “la biodiversidad y la madre tierra”.

Al respecto, Eljach dijo que la “Procuraduría representa la diversidad, no solamente geográfica, sino también étnica y cultural”. Además, señaló que hay que proteger la Sierra Nevada, que reconoció como “el corazón del mundo”.

Por otra parte, con la creación de la Procuraduría Provincial en San Juan del Cesar, municipio de La Guajira, se “materializa la visión de una Procuraduría en las regiones”, estrategia con la que buscan acercar el Ministerio Público a los “territorios más lejanos” y consolidar el principio de “diálogo para construir consensos” con los pueblos que custodian la vida y la naturaleza desde su cosmovisión ancestral.

Con la puesta en marcha de este grupo de trabajo y de la Procuraduría Provincial, Eljach resaltó que la entidad “reafirma su compromiso con la protección de los ecosistemas estratégicos y el respeto por la diversidad étnica y cultural, en coherencia con su mandato constitucional de velar por los derechos de las comunidades y los bienes públicos”.