Fallecidos por inmersión y accidentes de tránsito durante el puente festivo en Córdoba

Las muertes estuvieron latentes durante el puente festivo en el departamento de Córdoba, donde se presentaron decesos relacionados a inmersiones y accidentes viales.

Uno de los casos ocurrió en la vía Ciénaga de Oro - Cereté, donde perdió la vida Luis Enrique Paternia Ávila, quien residía en el corregimiento de Berastegui y trabajaba como soldador.

El hombre se desplazaba en su moto cuando perdió el control y terminó impactando contra unos muros de contención, a la altura del sector conocido como Ají Picante.

Según información recopilada por funcionarios de la Policía Nacional, el infortunado estaba en aparente estado de embriaguez, lo cual pudo haber ocasionado la tragedia.

Otro caso se presentó en en la vía hacia el municipio de San Pelayo, donde pereció el docente Sadan García Negrete.

El profesional de la educación, quien tenía 33 años de edad, viajaba a bordo de su motocicleta cuando sufrió la tragedia a la altura de la vereda Peyo Montes.

García Negrete quedó herido de gravedad, fue trasladado al hospital de la zona, donde murió minutos después pese a los esfuerzos médicos.

Se conoció que el educadores daba clases de física, matemática y estadísticas en un colegio en Arboletes, donde la comunidad educativa manifestó su tristeza por esta pérdida.

Muertes por inmersión

En cuanto a los fallecimientos por ahogamientos se referencia uno en el barrio Alfonso López del municipio de Moñitos, donde un niño de tan solo cuatro años de edad murió ahogado en un caño.

El menor, quién correspondía al nombre de Fernando Fernal Ávila, aprovechó la fuerte lluvia que se presentó en la zona para meterse en el canal junto a su hermana.

Autoridades indicaron que en medio del juego, los parientes no se percataron que el menor se estaba ahogando y ocurrió la tragedia.

El menor murió en el sitio. No hubo tiempo de trasladarlo a un centro de salud para que le brindaran los primeros auxilios.

El caso fue reportado a funcionarios de la Policía Nacional, quienes fueron los encargados de trasladar el cadáver a Medicina Legal para la necropsia de ley.

El segundo caso se presentó en la vereda Provincia, en el municipio de Lorica, donde murió Ángel Julio Arroyo, un adolescente de 16 años que desapareció el domingo luego de lanzarse a un pozo.

El menor fue buscado durante varias horas por familiares y vecinos, quienes, en medio de la angustia, emplearon trasmayos y herramientas improvisadas para intentar ubicarlo.

Finalmente, el cuerpo del joven fue recuperado por la misma comunidad, que lamentó profundamente el desenlace.

Las autoridades elevan un llamado a padres de familia para que estén pendiente de sus hijos, puntualmente en esta temprano de lluvia cuando todo está repleto de agua.