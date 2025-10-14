Motociclista murió en San Juan Nepomuceno- Bolívar tras chocar con una camioneta

Consternación en una familia del barrio La Floresta en San Juan Nepomuceno- Bolívar, causó la muerte por accidente de tránsito de Santiago Rincón Arrieta, el joven que chocó su motocicleta con un vehículo en un sector conocido como Osaca.

Lo que se pudo establecer es que el hoy difunto se desplazaba en su moto y por un presunto exceso de velocidad, terminó impactando contra una camioneta que se ubicaba al costado de la vía Troncal de Occidente.

En redes sociales no se han hecho esperar las manifestaciones de tristeza por la novedad, toda vez que el hoy difunto era muy reconocido en la población. Por su parte, el caso fue asumido por la fiscalía.