Policía intensifica controles contra piques ilegales en la Vía al Mar luego de trágico accidente

Cartagena

La Policía Nacional en el departamento de Bolívar, a través de la seccional de Tránsito y Transporte, desplegó un plan operativo, disuasivo y de control, con el fin de evitar los piques ilegales de motocicletas en la Vía al Mar.

Durante la diligencia, se logró la intervención de las principales vías de acceso a la ciudad de Cartagena, realizando la inmovilización de ocho motocicletas por diferentes situaciones irregulares en documentación y mal uso de las vías, poniendo en peligro sus vidas y la de los demás ciudadanos.

Adicionalmente, se realizó el registro y toma de antecedentes a aproximadamente 45 personas.

En el marco de estas acciones, se sensibilizó a 55 motociclistas sobre la importancia de respetar las normas de tránsito y los peligros asociados a los piques ilegales.

El coronel Alejandro Reyes Ramírez, comandante de la Policía Bolívar, asegura que continuará desarrollando estas intervenciones en diferentes puntos de prevención vial del departamento, con el fin de contrarrestar el delito y mejorar la convivencia y seguridad ciudadana.