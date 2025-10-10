Profesores de la U. de A. piden salvavidas económico para evitar colapso financiero

Medellín, Antioquia

El profesorado de la Universidad de Antioquia advirtió que la institución atraviesa una de las crisis más graves de su historia reciente y solicitó un salvavidas financiero urgente al Gobierno Nacional, la Gobernación de Antioquia, el Distrito de Medellín, el sector privado y la sociedad civil para garantizar su sostenibilidad, autonomía y continuidad como universidad pública.

En un pronunciamiento colectivo, los docentes expresaron que, según cálculos institucionales, la universidad enfrenta un déficit de liquidez de 160 mil millones de pesos para lo que resta del año 2025. Esta brecha pone en riesgo el pago de nómina, la liquidación de docentes de cátedra, el pago de primas y el cumplimiento de obligaciones con proveedores.

Riesgo de inviabilidad en menos de 10 años

De mantenerse la tendencia actual, la Vicerrectoría Administrativa proyecta que la universidad podría volverse inviable en menos de una década, situación que pone en riesgo su papel como bien público, motor de investigación y eje cultural del país.

Para 2026, el presupuesto proyectado contempla una reducción drástica del número de docentes de cátedra, así como recortes en otros rubros esenciales. Según el profesorado, esto afectaría de manera severa la calidad de la formación, el funcionamiento de programas estratégicos y el cumplimiento del derecho a la educación superior pública.

Críticas a la gestión del rector

El comunicado también critica fuertemente la gestión del actual rector de la universidad. Según los profesores, la administración universitaria ha mostrado una profunda incapacidad para enfrentar la crisis. Señalan que no ha ejercido liderazgo político, técnico ni ético ante la magnitud de la multicrisis que atraviesa la institución.

Llamado al Gobierno, la Gobernación y el Distrito

El profesorado propuso una intervención inmediata del Gobierno Nacional mediante un fondo de salvamento extraordinario, con base en el rol estratégico que cumple la U. de A. en el desarrollo científico, social y cultural del país.

Al mismo tiempo, piden que la Gobernación de Antioquia aumente las transferencias presupuestales de base a la institución, y que el Distrito de Medellín impulse normativas para generar alivios fiscales, incluyendo reducciones en tarifas de servicios públicos, impuesto predial y otras cargas tributarias.

También hicieron un llamado a empresas, cámaras de comercio y gremios económicos para que aporten con mecanismos de cooperación, becas, fondos de ciencia y tecnología, o inversiones en transferencia tecnológica.

Reforma estructural de la Ley 30

Finalmente, el profesorado reiteró la urgencia de que el Congreso de la República avance en la reforma a los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992, con el fin de crear un modelo de financiación estructural y sostenible para las universidades públicas, que indexe los aportes de la Nación a los costos reales del funcionamiento y no solo al IPC.

Cifras clave sobre la Universidad de Antioquia

• Presupuesto anual:Ronda los 2 billones de pesos, similar al del departamento del Atlántico.

• Reducción en 2026:Se proyecta una disminución de casi 100 mil millones de pesos, es decir, el 10% del presupuesto de fondos generales.

• Composición del presupuesto:El 40% corresponde a fondos generales, de los cuales el 80% proviene del Gobierno Nacional, 7% del Departamento y 13% de ingresos propios.Otro 40% proviene de actividades de extensión universitaria.El restante 20% se distribuye entre aportes de bienestar universitario, empleados y estampillas.