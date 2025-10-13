Medellín renueva seis canchas de minitenis en la Unidad Deportiva Atanasio Girardot

Medellín, Antioquia

La Alcaldía de Medellín entregó seis canchas de minitenis completamente renovadas en la Unidad Deportiva Atanasio Girardot. Esta intervención hace parte del compromiso de la Administración Distrital con la recuperación de espacios deportivos y beneficia directamente a 8.756 personas usuarias del complejo.

Inversión de $200 millones para mejorar infraestructura

Con una inversión de $200 millones, la obra incluyó la reparación de las superficies de juego, el sellado de fisuras, la aplicación de revestimiento especial y la nueva demarcación de las canchas. Además, se realizaron trabajos complementarios de mantenimiento en muros aledaños y limpieza de sumideros, con el objetivo de garantizar condiciones óptimas de seguridad y funcionalidad.

Parte del Plan 282-25 para recuperar espacios deportivos

La entrega se enmarca en el Plan 282-25, con el que la administración avanza en la recuperación de 700 escenarios deportivos en toda la ciudad. Solo en 2025, ya se han adjudicado 282 proyectos, cumpliendo con lo establecido en el Plan de Desarrollo Distrital.

Compromiso con el bienestar ciudadano

Con estas renovaciones, la Administración Distrital reafirma su propósito de fortalecer la infraestructura deportiva y promover el bienestar, la salud y la calidad de vida de la comunidad. El minitenis, como disciplina formativa y recreativa, continúa consolidándose como una opción accesible para la ciudadanía en escenarios de primer nivel.