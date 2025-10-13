Gobernador de Antioquia rechaza diálogo con Clan del Golfo en Catar propuesto por el Gobierno

Medellín, Antioquia

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, lanzó una fuerte crítica al presidente Gustavo Petro tras conocerse que miembros del Clan del Golfo estarían participando en negociaciones de paz en Catar, en el marco de la política de “paz total” del Gobierno Nacional.

“Es simple, estos son los narcos del Clan del Golfo con los que usted negocia en Catar. Esta es su paz total”, escribió Rendón en su cuenta de X (antes Twitter), acompañando su mensaje con imágenes de ataques recientes contra la fuerza pública en el departamento.

Denuncia hechos violentos recientes

El mandatario antioqueño aseguró que mientras el Gobierno prioriza el diálogo internacional con grupos armados, en Antioquia se intensifican los hechos violentos. Denunció que uniformados fueron acorralados por presuntos miembros del Clan del Golfo, que les incineraron vehículos y que los capturados por las autoridades fueron arrebatados por el grupo armado.

“¿Se enteró acaso que nuestros uniformados fueron acorralados y después de 12 horas salieron de esa zona?”, cuestionó el gobernador en su publicación.

Señala desatención del orden público en Antioquia

Rendón lamentó lo que considera una desconexión del Gobierno Nacional con la realidad del conflicto armado en los territorios. “El que defiende criminales de distinta pelambre es usted: los graduó de gestores de paz, les levantó órdenes de captura y los tiene de vacaciones en Catar, México, Cuba y Venezuela”, añadió.