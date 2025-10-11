Aplazan designación del rector de la Universidad del Atlántico: esto se sabe

Sin ‘humo blanco’ terminó la sesión del Consejo Superior de la Universidad del Atlántico de este viernes para la designación del nuevo rector. Una ‘lluvia de recusaciones’ impidió la escogencia.

Entérate de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: haga clic acá para ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

Mientras tanto, se ha designado a Josefa Cassiani, actual Secretaria General de la Universidad, como rectora encargada del alma mater, mientras que la Procuraduría resuelva las recusaciones.

“Las recusaciones fueron remitidas por la Secretaría General de la Universidad al Ministerio Público, entidad que deberá pronunciarse antes de que el Consejo pueda continuar con la designación en propiedad”, indicó la Universidad.

¿Cuándo habrá nueva sesión del Consejo Superior?

La Universidad del Atlántico, a través de un comunicado, indicó que “una vez se emita la respuesta de la Procuraduría y se resuelvan las recusaciones, el Consejo Superior podrá convocar a sesión para entrevistar a los cinco candidatos finalistas, quienes son Danilo Hernández, Álvaro González, Leyton Barrios, Wilson Quimbayo y Alcides Padilla, y proceder a la designación del rector en propiedad”.