¿Renunció el concejal de Bucaramanga, Cristian Reyes para aspirar a la alcaldía? Esto aclaró

Horas después de que el gobernador de Santander, Juvenal Diaz Mateus anunciara que las elecciones atípicas para escoger el alcalde de Bucaramanga, circuló una supuesta carta de renuncia del concejal Cristian Reyes. La dimisión tendría como propósito quedar en condiciones para aspirar en las elecciones atípicas del 14 de diciembre.

Lo que dice el concejal Reyes

En una entrevista con Caracol Radio, el concejal de Cambio Radical dijo que aún no renuncia, pero que sí tiene intenciones de candidatizarse a la alcaldía.

Aseguró que solo lo hará hasta que reúna con el exalcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán. Esa charla es para determinar si el exmandatario va a aspirar de nuevo al primer cargo del municipio.

También está pendiente de que la Registraduría Nacional del Estado Civil publique el calendario electoral.

El concejal Reyes Aguilar también informó de un acuerdo con su compañero de bancada, José David Cavanzo que también ha manifestado intenciones de aspirar a la alcaldía de Bucaramanga.