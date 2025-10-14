Fin de semana festivo dejó seis muertos y un herido en Norte de Santander

Norte de Santander

Los hechos violentos comenzaron la madrugada del pasado sábado, cuando un vendedor de tintos, identificado como Adolfo Carrascal de 71 años, fue atacado a bala en el barrio Rosal del Norte. Testigos aseguran que tan solo escucharon los disparos y al salir, vieron al hombre agonizando y con varios impactos de bala en su cabeza. A pesar de que fue trasladado a un centro asistencial, finalmente perdió la vida por la gravedad de sus heridas.

Ese mismo sábado, Simón Rondón Zambrano también fue víctima de un ataque sicarial en el barrio La Concordia, que acabó con su vida. Testigos aseguran que la víctima caminaba por ese barrio, cuando fue alcanzado por un pistolero, quien abrió fuego en su contra, sin medir palabra alguna.

La madrugada de este domingo, los hechos de sangre empañaron las Ferias y Fiestas en Chinácota, donde un hombre resultó muerto y otro más herido, en medio de un hurto.

La víctima fue identificada como Yaider Daniel Ortiz Franco, recibió un disparo en el pecho. Según testigos, hombres armados intentaron robarle varias prendas que oro que portaba Ortiz y en medio del hurto, lo hirieron. La víctima fue trasladado a un centro médico. Sin embargo, debido a la gravedad de sus heridas, falleció.

En el mismo hecho, un hombre de 19 años identificado como Zidan Sebastián Albernia Vargas, primo de la víctima, también resultó herido en una pierna. Por fortuna, esta persona se encuentra fuera de peligro.

En Ocaña también se presentaron hechos de sangre que dejó a un hombre muerto. La acción violenta se dio en un establecimiento comercial ubicado cerca a la cárcel de este municipio. La víctima es un hombre de nacionalidad venezolana, identificado como Edison José Marcano Rodríguez de 46 años.

Finalmente, este lunes festivo, fue hallado el cuerpo de una persona en un canal de aguas lluvias en el barrio Prados Norte de Cúcuta, muy cerca a la universidad Libre. La comunidad se percató del cadáver y alertaron a las autoridades. El cuerpo no tenía signos de violencia, lo que apunta a que esta persona posiblemente cayó al canal, presentó un fuerte golpe y posteriormente habría sido arrastrado por el agua, en medio de las lluvias que se han presentado en las últimas horas.

Y en horas de la tarde, una persona murió y tres más resultaron heridas tras una explosión de un compresor en un montallantas en el municipio de El Zulia, exactamente en el sector conocido como El Mestizo.

Las víctimas se encontraban parchando una llamando, cuando una falla mecánica provocó la explosión y los fragmentos metálicos ocasionaron las lesiones.