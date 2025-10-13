Desde el Catatumbo piden que se fortalezcan políticas públicas de desarrollo rural y agropecuarias

Catatumbo

Emiro Cañizares, alcalde de Ocaña en Norte de Santander, indicó que es importante que el gobierno nacional fortalezca las políticas públicas que le apuestan al desarrollo rural y agropecuario en el Catatumbo, argumentando que esto fortalecería la economía lícita en esta región del país.

“Hoy en día quienes fueron juiciosos con cacao, quienes fueron juiciosos con café les está yendo muy bien. Y hay gente que ha transformado y ha cambiado sus cultivos. Hay ejercicios muy interesantes de aguacate en la región” dijo el mandatario.

Enfatizó que “Yo creo que lo que tiene que hacer el gobierno es fortalecer más las políticas públicas en materia de desarrollo rural, desarrollo agropecuario y el tema de cultivos ilícitos pasará a un segundo plano”.

Aseguró que “la política de control de cultivos ilícitos no puede seguir siendo un tema a través de subsidios y apoyos económicos para que siembre. Eso genera un tema perverso y es más siembras. Es posible que una familia erradique en su vereda, pero siembran en otra vereda diferente, lo que están es ampliando la frontera agrícola. Esa es una política totalmente equivocada y hay que decirlo, ha sido equivocada de ambos gobiernos durante muchos años”.

Resaltó que los campesinos catatumberos quieren sacar su región adelante, produciendo sus tierras lícitamente.