Un muerto y un herido dejan las Ferias y Fiestas en Chinácota

Las Ferias y Fiestas del municipio de Chinácota se vieron empañadas con un hecho de sangre que dejó como saldo una persona muerta y una más herida.

Los hechos se presentaron en horas de la madrugada, en el barrio Santa María, cuando Yaider Daniel Ortiz Franco, recibió un disparo en el pecho, al parecer, en medio de un atraco.

Según testigos, hombres armados intentaron robarle varias prendas que oro que portaba Ortiz y en medio del hurto, lo hirieron. La víctima fue trasladado a un centro médico. Sin embargo, debido a la gravedad de sus heridas, falleció.

En el mismo hecho, un hombre de 19 años identificado como Zidan Sebastián Albernia Vargas, primo de la víctima, también resultó herido en una pierna. Por fortuna, esta persona se encuentra fuera de peligro.

Las autoridades adelantan las investigaciones para determinar los responsables de estos hechos de violencia que se registraron, en medio de las concurridas festividades del municipio de Chinácota.