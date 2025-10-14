¿Estamos realmente viviendo una sexta extinción masiva? La ciencia explica

Un estudio reciente publicado en la revista ‘PLOS Biology’, encabezado por John Wiens, profesor de ecología y biología evolutiva en la Universidad de Arizona, junto con Kristen Saban, investigadora de posgrado en la Universidad de Harvard, cuestionó la noción de que la Tierra esté viviendo una ‘sexta extinción masiva’.

Los investigadores analizaron 163.022 especies de plantas y animales evaluadas por la ‘Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza’, concentrándose en las extinciones ocurridas a nivel de género desde el año 1500.

Estos resultados revelaron que solo 102 géneros han desaparecido en los últimos cinco siglos, lo que equivale a un 0,45% de los 22.760 géneros conocidos.

Desde la perspectiva de Wiens, aunque la pérdida de cualquier género constituye una tragedia biológica, el ritmo actual de desaparición no alcanza los niveles observados en eventos de extinción masiva del pasado, como el que acabó con los dinosaurios hace 66 millones de años.

¿Dónde y cómo se concentran las especies desaparecidas?

El estudio reveló que la mayoría de las extinciones recientes ocurrieron en islas, ecosistemas altamente vulnerables a la introducción de especies invasoras por parte de los humanos.

También es importante considerar que los géneros más afectados fueron los mamíferos, con 21 desapariciones, y las aves, con 37, entre ellas especies emblemáticas como el dodo (Raphus), la vaca marina (Hydrodamalis) y las tortugas gigantes de Mauricio (Cylindraspis).

Adicionalmente, se extinguieron las aves melíferas hawaianas de la familia Mohoidae y las aves gigantes no voladoras de Nueva Zelanda, pertenecientes al orden Dinornithiformes. De manera inesperada, los investigadores observaron que las tasas de extinción comenzaron a disminuir durante el último siglo, con los picos más altos registrados entre las décadas de 1870 y 1900.

Este patrón sugiere que los esfuerzos modernos de conservación, impulsados por políticas ambientales más estrictas y programas de protección de hábitats, podrían estar generando resultados tangibles. No obstante, los autores resaltaron que la amenaza persiste y que la pérdida de biodiversidad continúa siendo un desafío global urgente.

¿Por qué los científicos discrepan sobre la ‘sexta extinción’?

El debate científico sobre la posible ‘sexta extinción masiva’ continúa abierto. En 2023, Gerardo Ceballos, del Instituto de Ecología de la UNAM, y Paul Ehrlich, profesor emérito de la Universidad de Stanford, publicaron un estudio que analizó 5.400 géneros de vertebrados y concluyó que la tasa de extinción se acelera a niveles comparables con los de una catástrofe global.

Sin embargo, John Wiens cuestionó dichos resultados, señaló que su investigación excluyó peces, insectos y plantas, lo que representa solo una fracción del conjunto de la vida en la Tierra.

Desde otro punto de vista, otros especialistas, como Sadiah Qureshi, de la Universidad de Mánchester, y Conrad Labandeira, del Museo Smithsonian, advirtieron que la actual pérdida de biodiversidad no equivale aún a una extinción masiva, aunque insistieron en la necesidad urgente de proteger los ecosistemas.

Finalmente, cabe añadir la postura de Stuart Butchart, de ‘BirdLife International’ y la Universidad de Cambridge, quien afirmó que la prioridad no es discutir la etiqueta, sino actuar porque las tasas actuales ya amenazan la estabilidad del planeta y la supervivencia humana.