Águila Real de Montaña en riesgo de extinción fue avistada en el Valle de Cocora en Salento, Quindío

Armenia

La Corporación Autónoma Regional del Quindío (CRQ) confirmó que el ave rapaz observada recientemente en el Valle de Cocora, Salento, corresponde a un Águila Real de Montaña y no a un águila harpía, como se mencionó inicialmente en redes sociales

Se trata de una de las aves rapaces más grandes de Colombia, habitante de los bosques altoandinos y considerada en riesgo de extinción. De acuerdo con especialistas, en el país se estima una población entre 160 y 320 parejas en edad reproductiva. Actualmente está catalogada como especie En Peligro, muy cerca de la categoría En Peligro Crítico, amenazada principalmente por la deforestación, la cacería ilegal y la expansión de cultivos ilícitos, factores que generan conflictos con comunidades humanas.

Yemay Toro López, biólogo y contratista de la CRQ afirmó “El Águila Real de Montaña, en su etapa juvenil, presenta un plumaje grisáceo, mientras que los adultos tienen el pecho rojizo, la espalda negra y una cresta prominente, característica que pudo generar la confusión con el águila harpía”

La entidad recordó que este no es el primer registro de la especie en el Quindío, pues en años anteriores se han reportado avistamientos en distintos municipios cordilleranos. Por esta razón, la CRQ adelanta estrategias de conservación de bosques altoandinos, hábitat del Águila Real de Montaña y de otras especies asociadas.

Llamado de la CRQ

Ayúdanos a proteger esta especie en peligro de extinción reportando cualquier avistamiento a la CRQ para continuar implementando estrategias de cuidado de nuestro patrimonio ambiental.