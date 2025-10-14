América de Cali vs. Junior en cuartos de final de Copa: prográmese acá con el partidazo de vuelta

América de Cali se enfrenta con Junior en el estadio Pascual Guerrero, juego que corresponde al partido de vuelta de la Copa Colombia. El Escarlata quiere mantener la ventaja (2-1) que consiguió en Barranquilla para clasificar a las semifinales del torneo.

El partido de ida se llevó a cabo el pasado jueves 2 de octubre, en el estadio Metropolitano de la ciudad de Barranquilla. El equipo vallecaucano se quedó con la victoria tras vencer 2-1 al conjunto local, gracias a las anotaciones de Andrés Roa (44′) y Luis Ramos (53′).

Para el juego de vuelta, Junior recuperó a José Enamorado, una de sus figuras ofensivas, quien aprovecho una fecha de sanción que debía para poder recuperarse de una molestia con la que venía. Se espera que el técnico, Alfredo Arias, lo coloque en once inicial para enfrentar a América.

El equipo que avance a la siguiente instancia del campeonato tendrá que esperar para conocer su rival, quien saldrá del partido de vuelta entre Atlético Nacional y Once Caldas, hasta el momento único clasificado es Independiente Medellín que eliminó a Santa Fe en El Campín.

Posible alineación de América de Cali

Jorge Soto; Mateo Castillo, Cristian Tovar, Jean Pestaña, Ómar Bertel; Cristian Barrios, Josen Escobar, Rafael Carrascal, Jan Lucumí; Andrés Felipe Roa y Adrián Ramos.

DT: David González.

Posible alineación de Junior

Mauro Silveira; Edwin Herrera, Javier Báez, Daniel Rivera, Yeison Suárez; Didier Moreno; Javier Guerrero, Harold Rivera; Jesús Rivas, Andrés Rodríguez; Guillermo Paiva.

DT:Alfredo Arias

Fecha, hora y cómo seguir

El partido se disputará este miércoles 15 de octubre a partir de las 8:20 de la noche. Usted podrá disfrutar las emociones de este partidazo uniéndose al minuto a minuto en la página web de Caracol Radio.