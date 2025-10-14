En Santa Marta caen falsos repartidores de Rappi que usaban la plataforma para entregar drogas

Santa Marta

A disposición de la Fiscalía y a la espera de que un juez de la República les defina su situación judicial quedaron tres personas que fueron capturadas por presuntamente expender drogas a domicilio usando una plataforma de entregas.

En el procedimiento los uniformados decomisaron varios paquetes con cerca de nueve kilogramos de marihuana, además de elementos para su dosificación, una maleta de domicilios que, al parecer, era utilizada para transportar la sustancia.

De acuerdo con las investigaciones, el estupefaciente tenía como destino diferentes barrios de la ciudad, para su distribución.

“La Policía Nacional ratifica su compromiso de seguir combatiendo el microtráfico y los delitos que afectan la tranquilidad ciudadana, fortaleciendo la seguridad en todos los sectores de la capital del Magdalena”, señaló el teniente coronel Julio Alexander Beltrán Torres, comandante (e) de la Policía Metropolitana de Santa Marta.