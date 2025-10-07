Cae más de una tonelada de marihuana en aguas de Santa Marta, avaluada en 8,4 millones de dólares

Santa Marta

Más de una tonelada de marihuana que eran transportados en una motonave tipo Go Fast y que, al parecer, pretendía ser comercializada en Centroamérica fue decomisada por la Armada Nacional y la Policía de Santa Marta.

El reporte de la institución detalló que el procedimiento se llevó a cabo al noroeste de la capital del Magdalena, luego de que una aeronave tipo Patrullero Marítimo de la Institución Naval detectara un contacto sospechoso de una embarcación, mediante sus sistemas de control y vigilancia.

De forma inmediata, “fue desplegada una Unidad de Reacción Rápida -URR- de la Estación de Guardacostas de Santa Marta, la cual, tras varias horas de persecución, logró frustrar su intención criminal”.

Durante la inspección, los tripulantes —dos de nacionalidad costarricense y uno nicaragüense— fueron sorprendidos en flagrancia transportando 63 sacos con 2.397 paquetes rectangulares, con un peso total de 1.400 kilogramos.

“Este alijo podría ser distribuido en más de 230.000 dosis, cuyo valor en el mercado ilícito supera los 8,4 millones de dólares, representando una afectación económica a las organizaciones narcotraficantes que operan en el Caribe colombiano”, reportó la Armada.

Los detenidos, la embarcación y el material incautado fueron trasladados a un puerto seguro en la costa colombiana, donde quedaron a disposición de las autoridades competentes para el proceso de judicialización correspondiente.