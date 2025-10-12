Prensa española reacciona a eliminación a manos de Colombia: Señalan a Néiser y al árbitro

La desazón de los jugadores de España tras la eliminación frente Colombia. (Photo by Ricardo Moreira - FIFA/FIFA via Getty Images) / Ricardo Moreira - FIFA

La Selección Colombia dio el gran golpe y se clasificó a la semifinal del Mundial Sub-20 de Chile, dejando en el camino a España, gran favorito en la serie y quien ya sabe lo que es ser campeón de la categoría.

El equipo de César Torres se impuso 3-2 en un juego vibrante y emotivo, con Néiser Villarreal como principal figura. El delantero tumaqueño convirtió un triplete, lo cual lo dejó como máximo goleador del certamen con cinco anotaciones.

¿Qué dijo la prensa española?

Tras el golpe que significó la eliminación, los distintos medios españoles analizaron la derrota, señalando principalmente a Néiser Villarreal como gran responsable del triunfo; no obstante, también se refirieron a la actuación del árbitro, quien, tras revisión del VAR, reversó un penalti que había sancionado para los europeos en los últimos minutos.

AS España

“Un hat-trick del delantero colombiano y una decisión inexplicable del árbitro en el descuento, que sacó del área un penalti claro a Rayane, eliminan a España”, mencionó el medio.

AS España: Villarreal Fulmina a La Rojita. Ampliar

La Cadena SER

“Colombia remontó en los últimos minutos, justo antes de un descuento en el que el VAR intervino para invalidar el penalti que disparó las esperanzas españolas”, mencionó La Cadena SER.

La Cadena SER: España, eliminada del Mundial sub-20 en unos locos cuartos con final polémico. Ampliar

Análisis de José David López

José David López, periodista de El Enganche, hizo un análisis completo de lo que fue la participación de España en el certamen de la categoría y lo que fue su derrota ante el combinado nacional.

López, señaló varios de los problemas que tuvo La Roja a lo largo del torneo y, de igual manera, destacó varias de las virtudes del equipo de César Torres, haciendo un énfasis en Néiser Villarreal, jugador de quien asegura conocer, tras manifestar su gusto por Millonarios. El periodista se refirió incluso a las polémicas que hoy por hoy tienen al tumaqueño sin sumar minutos en el equipo bogotano.

“La incapacidad (de España) para parar a este hombre, Néiser Villarreal. Todo esto ha generado que Néiser Villarreal haya destrozado a España, además destrozado sin haber tocado la pelota... este chico le conozco de hace muchísimo tiempo fue la estrella de Colombia en el Sudamericano, yo tengo un cariño en Colombia por Millonarios de Bogotá y a Néiser le he visto muchísimo, porque es una de las estrellas juveniles de Millonarios, pero este chico tiene un montón de problemas en su equipo, tanto que ahora está apartado, juega el Mundial Sub-20, pero juega con su equipo”, comentó en su análisis de la eliminación.

Si bien no lo dio como principal responsable por la eliminación, José David López también se refirió a la polémica arbitral del final del partido, asegurando que para él si fue penalti para España.

“El otro problema fue el árbitro, he hablado con amigos colombianos y para ellos sobre Belaid es fuera del área, porque creen que el contacto es en la pierna derecha y si es en la pierna derecha puede estar fuera, yo particularmente, que estuve comentando el partido en directo en la tele, me parece que el contacto es en la pierna izquierda, por lo cual si está dentro del área, es interpretación. Para mí, claramente es penalti, no lo pitó así el colegiado, el VAR tampoco es el mejor”, comentó al respecto.

Y concluyó: “Tampoco ha añadido el tiempo que debía en el tramo final del partido, por lo cual condicionó el partido mucho, más allá de que no me gusta hablar de los árbitros, esta vez lo tengo que citar, eso no explica la eliminación de España”.

Más opiniones

Otros reconocidos periodistas españoles, por su parte, optaron por no polemizar y destacar el triunfo colombiano, asegurando incluso que apoyarán a la Selección Colombia en lo que resta del campeonato.

Tomás Roncero

Una pena por nuestra España porque luchó hasta el final, pero lo noble es felicitar a Colombia que también hizo méritos para meterse en las semifinales. Desde ahora voy con ellos en este Mundial. Ánimo cafeteros. https://t.co/8VsjeTz2FP — Tomás Roncero (@As_TomasRoncero) October 11, 2025

Misterchip