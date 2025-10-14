Selección Colombia vs. Argentina en semifinal del Mundial Sub-20: historial de enfrentamientos

Restan horas para que la Selección Colombia dispute el duelo clave por la semifinal del Mundial Sub-20 frente a Argentina en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, de Santiago, en Chile. El compromiso está programado para el miércoles 15 de octubre a partir de las 6:00 pm (hora Colombia).

Así fue la última práctica de la Selección Colombia de cara al partido con ‘La Albiceleste’:

Argentina vs. Colombia, por tercera vez en la Copa del Mundo Sub-20

Este será el tercer enfrentamiento entre ambas selecciones en la competencia mundial juvenil, después de un duelo en 2003, por el tercer puesto, y, posteriormente, un choque en los octavos de final, en 2005.

En 2003, la victoria fue de Colombia

‘El Alpinito’ Carrillo y Jaime Castrillón anotaron los goles de la victoria para el combinado nacional en la disputa por el tercer lugar, en lo que fue la mejor presentación de la historia, hasta el momento, después de caer eliminada ante España gracias a una anotación de Andrés Iniesta, de penalti.

En aquella oportunidad, Osmar Ferreyra descontó para Argentina en la semifinal, misma instancia en la que se enfrentan en la edición en curso.

Argentina se desquitó para 2005

Un atractivo compromiso se produjo en los octavos de final, cuando ‘La Tricolor’ cayó con figuras como Radamel Falcao, Hugo Rodallega, Abel Aguilar, Freddy Guarín, David Ospina, Camilo Zuñiga, Dayro Moreno, entre otras figuras.

En frente, ‘La Albiceleste’ con un joven Lionel Messi como protagonista, remontó el partido con anotaciones de ‘La Pulga’ y Julio Alberto Barroso. Harrison Otálvaro fue quien abrió la cuenta para Colombia.

Así llegan Argentina y Colombia al duelo

Titular de Selección Colombia ante España, Mundial Sub-20 / Getty Images / Eurasia Sport Images Ampliar

La Selección Colombia afronta el encuentro con las ausencias confirmadas de Néiser Villareal (goleador del campeonato con 5) y Carlos Sarabia, por acumulación de tarjetas amarillas, mientras que la presencia de Jordan Barrera es toda es una incertidumbre, producto de algunas molestias físicas.

En reemplazo del goleador que pertenece a Millonarios, todo apunta a que Emilio Aristizábal será el titular del partido, mientras que Simón García fue habilitado tras cumplir sanción por acumulación de tarjetas.

En el Campeonato Sudamericano disputado entre enero y febrero de 2025, los dirigidos por el técnico César Torres empataron 1-1 en el primer partido, de la primera fase, y cayeron por la mínima en el hexagonal final.

Noticia relacionada: Néiser Villarreal le pidió en medio de las lágrimas a César Torres que no lo llevara al Mundial

El equipo al mando del entrenador Diego Placente llega invicto en la competencia, producto de 5 triunfos en 5 encuentros. Por su parte, Colombia también conserva el invicto con tres victorias y dos empates.