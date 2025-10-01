Tabla posiciones Champions League: Así quedó tras triunfo del Real Madrid y derrota del Liverpool

Inició la fecha 2 de la fase de liga de la Champions League con partidazos y resultados sorpresivos. También hubo participación de colombianos en la jornada, con la presencia de Luis Díaz, Richard Ríos o Davinson Sánchez.

Justamente Davinson fue el que tuvo mejor presentación individual, en el triunfo sorpresivo de Galatasaray ante Liverpool por la mínima diferencia. El autor del gol fue Victor Osimhen, con un tanto de penal.

Por su parte, Luis Díaz no fue destacado en la goleada del Bayern Múnich 1-5 al Pafos de República Checa y, por darle descanso, salió en el entretiempo del juego. Richard Ríos, con Benfica, no tuvo una buena noche en Londres y marcó un autogol para la derrota del cuadro portugués ante los ingleses por 1-0.

Entretanto, Real Madrid goleó 0-5 a Kairat Almaty de Kazajistán con un hat-trick de Mbappé, un gol de Eduardo Camavinga y otro de Brahim Díaz. El equipo español viajó más de 10 horas, a 200 kilómetros de la frontera con China, y consiguió un resultado clave.

Le puede interesar: Richard Ríos vivió una noche de terror en Champions: autogol en la derrota de Benfica ante Chelsea

Otros resultados del inicio de la fecha 2

- Atalanta 2-1 Brujas

- Atlético Madrid 5-1 Eintract Frankfurt

- Inter de Milan 3-0 Slavia Praga

- Bodo Glimt 2-2 Tottenham

- Marsella 4-0 Ajax

Así va la tabla de la Champions League