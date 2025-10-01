Luis Javier Suárez tras su primer gol en Champions: He trabajado toda la vida para estos momentos

Luis Javier Suárez convirtió su sexto gol con el Sporting de Portugal; sin embargo, no fue suficiente para evitar la derrota de su equipo 2-1 ante el Napoli en el estadio Diego Armando Maradona, por la segunda fecha de la Liguilla de la Liga de Campeones.

El delantero samario, que fue suplente en Italia, ingresó para la etapa complementaria. Suárez cambió por gol un lanzamiento desde el punto penalti, llegando a seis anotaciones con su nuevo equipo en la presente temporada.

Pero eso no fue todo, este es el primer gol del atacante colombiano en la Champions League. Anteriormente había disputado cuatro partidos con el Marsella de Francia, pero nunca había podido marcar.

¿Qué dijo Luis Suárez?

En diálogo con ESPN, el goleador samario se refirió a su anotación, analizó el partido ante el Napoli y se mostró optimista, a pesar de la derrota. El atacante ya piensa en el próximo partido por el campeonato local.

“Sabíamos que iba a ser un partido muy atractivo, un ambiente espectacular, sabemos lo que es venir a jugar Champions en este estadio. La verdad que estuve muy tranquilo durante el proceso de patear el penalti, estamos trabajando toda la vida para estos momentos tan importantes y cuando metimos el gol sentimos el resultado cerca, fue cuando más nos crecimos, cuando más pudimos jugarle de tú a este gran contrincante”, comentó inicialmente.

Suárez añadió sobre la derrota: “Hay que aprender de los pequeños detalles y también agradecerle a los que se desplazaron aquí, siempre nos sentimos muy arropados por nuestra afición”.

Y finalizó: “Esto nos deja con un sabor amargo, pero orgullosos por el trabajo que se viene haciendo. Hemos hecho un partido muy maduro, muy bueno, estuvimos cerca de lograr una gran victoria. El equipo está para grandes cosas y lo estamos demostrando. Ahora mentalizarnos en el Braga, sabemos que es un partido muy complicado, pero seguro que con nuestra gente lo vamos a sacar”.