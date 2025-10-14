Capturan a hombre señalado de asesinar a su propio padre en zona de frontera

Capturan a hombre señalado de asesinar a su padre en zona de frontera.

Cúcuta

Las autoridades capturaron en las últimas horas a un hombre, de nacionalidad venezolana, señalado de asesinar a su propio padre con un arma de fuego.

Se trata de José Enrique Rondón Martínez, a quien las autoridades señalan como presunto responsable del homicidio de Simón Rondón Zambrano, su padre.

Según testigos, José Rondón durante el fin de semana habría sido alertado, por una llamada, que su papá estaba golpeando a su mamá y al llegar a su vivienda cometió el atroz crimen.

“Las investigaciones nos llevaron a determinar, posiblemente, la participación del hijo de la víctima, un hombre de 29 años de edad también de nacionalidad extranjera quien fue capturado en el barrio La Concordia. Sería el hijo de la víctima” dijo el coronel Fabio Ojeda, comandante de la policía metropolitana de Cúcuta.

“Los elementos de información disponibles hasta el momento nos permiten indicar que posiblemente se había producido por una discusión familiar donde la víctima agredía a su compañera sentimental, producto del exceso en el consumo de bebidas embriagantes y posteriormente el hijo de esta persona, al estar con rabia por lo que le había hecho a la mamá, decide tomar un arma de fuego y lo asesina”.

Este hombre, así como el arma de fuego incautada, fueron dejados a disposición de la autoridad competente.