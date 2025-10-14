Falta de conectividad está afectando el proceso de indemnización de víctimas en el Catatumbo

Víctimas en la región del Catatumbo. / Foto: EFE/ Ana Inés Vega. / Ana Inés Vega ( EFE )

Por falta de conectividad en la región del Catatumbo, se estarían viendo afectados los procesos de indemnización a víctimas.

Olguín Mayorga, presidente de la Asociación Nacional de Víctimas, indicó que son varias las familias que, por falta de conectividad en municipios del Catatumbo, no han podido ser contactadas por la Unidad para las Víctimas y así continuar con su proceso de indemnización.

Esto está afectando, no solo la reparación prometida a esta población, sino también la economía de estas familias, que llevan décadas esperando una respuesta.

“Entendemos las dificultades que hay con relación a que muchos municipios y veredas no cuentan con servicio telefónico ni de Claro, Tigo, Movistar, como es el caso en estos momentos del municipio de La Playa de Belén, municipio de Hacarí y otros lugares en los cuales no es buena la señal y esto de una u otra manera imposibilita la conexión por parte de la Unidad para las Víctimas con cada uno de nosotros, que muchas veces nos encontramos en estos territorios”, dijo Mayorga.

Recordó que el Catatumbo es una de las regiones que más víctimas ha dejado el conflicto armado interno en Colombia y es inaceptable los problemas de conectividad que sigue teniendo esta población.