Estos son los compromisos del gobierno nacional para mediar por colombianos detenidos en Venezuela

Después de una jornada de protestas todo el sábado en la mañana y una reunión sostenida el pasado domingo con el viceministro de Asuntos Multilaterales de Colombia, Mauricio Jaramillo, los familiares de los 40 colombianos detenidos en cárceles de Venezuela, lograron concretar que el gobierno nacional se comprometa con una misión humanitaria, que verifique el estado de sus seres queridos.

“Se sostuvo una reunión entre los familiares de los colombianos secuestrados en Venezuela, junto con el viceministro Mauricio Jaramillo por parte de la Cancillería, donde se dio un comunicado a la opinión pública sobre la situación de cada uno de nuestros seres queridos” relató Dolly García, madre del abogado Iván Colmenares.

“En ella se dialogó con todas las familias de todo lo que está sucediendo, de todo lo que hemos venido realizando y se llegó a unos compromisos para la liberación de cada uno de nuestros seres queridos, donde se ha manifestado la necesidad de hacer una misión humanitaria” agregó.

Indicó además la madre de este profesional que “el viceministro asume el compromiso de reiterarle a la canciller Yolanda Villavicencio, al presidente Gustavo Petro la intervención de ellos y una reunión con las familias para hablar y tocar este tema. De igual forma, el jueves se quedó en dar respuesta de un borrador de ayuda humanitaria.”

Resaltó García, que de presentarse incumplimientos, los bloqueos en el puente internacional Simón Bolívar, se volverán a presentar.