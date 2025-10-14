Se reportaron 12 crímenes en el Atlántico durante el puente festivo del 10 al 13 de octubre

Durante el fin de semana festivo del 10 al 13 de octubre, se reportaron 12 crímenes en el Atlántico.

9 hechos se reportaron en Barranquilla y su área metropolitana y el restante en los municipios del departamento.

LUNES 13 DE OCTUBRE

Dilan Herrera Cano, de 22 años, fue asesinado por sicarios en el barrio Galán, de Barranquilla. El joven se encontraba con su pareja consumiendo alimentos en un local del sector, cuando sujetos lo abordaron y lo asesinaron con armas de fuego. Al parecer, la víctima había salido en un panfleto meses antes.

Otro hecho de violencia se registró en el barrio Rebolo. Janer José Moscote Gutiérrez, de 33 años, fue asesinado por un sicario que se le acercó a pie y le disparó en el abdomen cuando se encontraba en la calle 13 con carrera 28. Moscote fue trasladado al Nuevo Hospital General de Barranquilla, donde falleció.

Moradores del barrio Bellavista, en Juan de Acosta, hallaron el cadáver de Joan Alfredo Higgins Charris, de 30 años. el occiso presentaba múltiples lesiones físicas causadas con un objeto corto-contundente en la zona abdominal y en ambos brazos.

DOMINGO 12 DE OCTUBRE

Una riña, registrada en el barrio Costa Hermosa, de Soledad, dejó el saldo de un hombre muerto. La víctima fatal fue identificada por las autoridades como Ronald Enrique Goethe Medina, 39 años, quien fue atacado por un hombre, quien portaba un arma blanca.

Alexander Leonardi Bello Figueroa, de 37 años, y de nacionalidad venezolana, fue acribillado por dos sicarios a bala, en el barrio Los Almendros, de Soledad. La víctima fue trasladada rápidamente a la Clínica Los Almendros. Sin embargo, los médicos de turno informaron que había ingresado sin signos vitales.

SÁBADO 11 DE OCTUBRE

Dayana Díaz Carrillo, fue la mujer de 40 años asesinada en el municipio de Sabanalarga. La mujer había denunciado que era víctima de extorsión.

También una riña entre dos internos en la Cárcel Distrital de El Bosque, en el suroccidente de Barranquilla, terminó con la muerte de Douglas Adolfo Vergara Cupidan, de 43 años, quien fue herido con arma blanca en el cuello y el brazo. La víctima fue trasladada al Camino El Bosque, donde falleció minutos después.

Un hombre de 72 años fue asesinado a tiros en el municipio de Soledad, Atlántico. La víctima fue identificada como Joaquín Enrique Bernal Matute, quien se encontraba en la carrera 14 con calle 45, en el barrio Tajamar, cuando fue abordado por dos sicarios.

Miguel Ángel Mejía Hernández, de 24 años, fue asesinado a bala por unos sicarios en moto cuando se encontraba en su vivienda, ubicada en la carrera 14B con calle 78C-2.

VIERNES 10 DE OCTUBRE

Tiroteo en caleta de droga en barrio Galán, deja un muerto y dos heridos. El hecho dejó como víctima fatal a un hombre identificado como Erick Edier Gamarra, de 37 años. En el caso dos personas más resultaron heridas.

Hallan cadáver de joven con un disparo en la cabeza en trocha de Sabanalarga. La víctima fue identificada por las autoridades como Yeimer de Jesús Peña Gutiérrez, de 23 años.

Fredy José Torres Díaz, de 61 años, fue asesinado con arma blanca, en el sector de Puerta Dorada. Sujetos lo intimidaron, le quitaron las pertenencias, y la vida. La Policía capturó a uno de los señalados homicidas.