Tabla de Reclasificación 2025: ¿Qué equipos estarían clasificando a la Libertadores y Sudamericana?

Deportivo Independiente Medellín se mantiene como el mejor equipo de la Reclasificación del fútbol colombiano en el 2025. Con dos partidos menos en la Liga II, el Poderoso suma 71 puntos, dos más que Santa Fe, quien ya tiene una plaza asegurada en la competencia internacional del próximo año.

De la tercera a la séptima posición solo hay tres puntos de diferencia, por lo que la pelea por uno de los dos cupos para la Copa Libertadores del 2026 se encuentra bastante apretada.

¿Cómo se definen los clasificados a la Copa Libertadores 2026?

Los dos campeones de Liga en el año estarán directamente en la fase de grupos de la Copa Libertadores, por lo que Santa Fe es por ahora el único equipo colombiano que se ha asegurado su presencia en el máximo certamen de clubes del continente.

Entretanto, los otros dos cupos se entregarán a los mejores equipos de la Reclasificación que no sean campeones de Liga. En caso de que el cuadro Cardenal volviera a ser campeón, el otro cupo se dará para el tercer mejor equipo de la Reclasificación.

¿Cómo se definen los clasificados a la Copa Sudamericana 2026?

Por su parte, de los cuatro tiquetes a la Copa Sudamericana del próximo año, tres se darán a los mejores equipos de la Reclasificación que no tengan tiquete a la Copa Libertadores. El otro se entregará para el equipo que gane la Copa Colombia de la presente temporada.

En caso de que el campeón de la Copa Colombia también cumpla los parámetros para ir a Copa Sudamericana por la Reclasificación, o incluso, tenga tiquete a la Copa Libertadores, el otro clasificado a la Copa Sudamericana será a través del siguiente equipo en la Reclasificación.

Tabla de la Reclasificación 2025

1) Independiente Medellín: 71 (Libertadores)

2) Independiente Santa Fe: 69 (Libertadores / Asegurado)

3) Atlético Nacional: 67 (Libertadores)

4) Deportes Tolima: 67 (Sudamericana)

5) Junior: 66 (Sudamericana)

6) América: 65 (Sudamericana)

7) Millonarios: 64

8) Bucaramanga: 59

9) Once Caldas: 55