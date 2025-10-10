Miguel Russo tuvo acercamientos con otros clubes de Liga: “sentía gran admiración por Nacional”

Juvenal Rodríguez, entrenador de arqueros del profesor Miguel Russo desde el 2017 en Millonarios y en Boca Juniors, le concedió una entrevista al Vbar de Caracol Radio, en donde habló sobre cuál será el futuro del club argentino luego del fallecimiento del entrenador el pasado 8 de octubre y también reveló que Russo había sido contactado para dirigir otro equipo colombiano.

“Miguel tenía claro que iba a volver a Boca. Te confieso que hace unos 8 meses, me acuerdo que íbamos en la ruta yendo a Rosario después de un partido que jugamos contra Raicing con San Lorenzo, hablándole le pregunte qué ¿Cuál sería su próximo destino? Y me dijo ‘vamos a dirigir a Boca en el mundial de clubes’. Él lo tenía super claro, Miguel era así, un tipo que veía cosas donde uno no las veía”, inició diciendo Rodríguez sobre cómo se enteró de que iban a dirigir a Boca Juniors de Argentina.

El entrenador de arqueros reveló que Russo había sido contactado por el presidente de Atlético Nacional en el 2023: “Siempre tuvo presente Colombia, tuvo presente en primer lugar a Millonarios, él adora a Millonarios, adoraba a su gente, a toda su hinchada, el futbol colombiano para él es una debilidad. Sé que tuvo contacto con Atlético Nacional porque estaba presente, pero él obviamente respetaba mucho, sentía gran admiración por Nacional, pero sabía que era un paso difícil de dar por Millonarios, por la hinchada”.

“Antes de llegar a Millonarios, un mes antes ya tenía todo casi todo listo con Junior de Barranquilla y se dio lo de Millonarios, pero sí, siempre tuvo presente y le llamaba mucho la atención, sobre todo volver a Millonarios, lo tenía en su cabeza, para él no hubiera sido un factor de pensar mucho. Seguro lo hubieran llamado, hubiera dicho sí”, añadió Juvenal Rodríguez.

Finalizó hablando sobre el futuro del club argentino: “Claudio será el nuevo técnico, yo estaré como asistente seguramente hasta que termine este torneo, luego ya después decidirá el club, las directivas, cuál es el camino, pero por ahora estaremos continuando con el legado de Miguel hasta diciembre”.