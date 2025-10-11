La Selección Colombia buscará el cupo a la final del Mundial Sub-20 sin su principal figura

Néiser Villarreal, amonestado en el juego de cuartos de final contra España. (Photo by Ricardo Moreira - FIFA/FIFA via Getty Images) / Ricardo Moreira - FIFA

Néiser Villarreal, gran figura en la clasificación de la Selección Colombia Sub-20 en la clasificación a las semifinales del Mundial, no estará disponible para dicho compromiso. El delantero tumaqueño será baja junto a su compañero de Millonarios, el lateral Carlos Sarabia.

Néiser, quien no pudo marcar goles durante la fase de grupos del certamen que se celebra en Chile, apareció para ser determinante en la recta final del campeonato, convirtiendo un doblete en octavos de final contra Sudáfrica y un triplete en cuartos de final contra España.

Sin embargo, el futuro delantero del Cruzeiro recibió una cartulina amarilla a los 75 minutos, acumulando la segunda del torneo y siendo baja, por ende, para el compromiso de semifinales del próximo miércoles.

Misma situación vivió Carlos Sarabia, lateral derecho, quien estuvo al borde de ser expulsado, tras una revisión del VAR por un posible codazo. Finalmente, el árbitro le enseñó la amarilla, dejándolo también con dos amonestaciones.

¿Quiénes los reemplazarían en semifinales?

El puesto de Néiser Villarreal en las semifinales lo tomaría el delantero Emiliano Aristizábal; entretanto, la zona de Carlos Sarabia podría ser tomada por Joel Romero. En contraste, Simón García estaría de vuelta tras pagar su fecha de sanción ante los españoles.

El juego de semifinales se disputará el próximo miércoles en el Estadio Nacional de Santiago, capital chilena, a las 6:00PM, hora colombiana.