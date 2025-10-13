Estudiantes de la UIS prepararon a dos jóvenes que sacaron 500 en el ICFES

Bucaramanga

Dos jóvenes, uno oriundo de Sibundoy, Putumayo, y otro de Cúcuta, Norte de Santander, obtuvieron el puntaje máximo en las pruebas ICFES Saber 11, 500 sobre 500. El logro fue acompañado por el Grupo 500, un emprendimiento educativo creado por dos estudiantes de Medicina de la Universidad Industrial de Santander UIS, Sebastián Flórez y Andrés Rivero.

“Llevamos más de cinco años preparando muchachos de todo el país, ya van más de 20 mil estudiantes que han pasado por nuestras clases. Este año, dos de ellos alcanzaron el puntaje perfecto”, contó Sebastián Flórez, creador del grupo de preparación.

El proyecto, que nació en Bucaramanga, busca apoyar a jóvenes de diferentes regiones de Colombia para fortalecer sus conocimientos y estrategias de cara a los exámenes de Estado. Según sus fundadores, la clave del éxito está en la cercanía:

“Nosotros también somos estudiantes y entendemos lo que significa prepararse para estas pruebas. Por eso, los chicos se sienten identificados y confían en nosotros”, explicó Flórez.

El Grupo 500 se ha consolidado como una de las iniciativas juveniles más destacadas en el ámbito académico del oriente colombiano. Desde su creación, cinco estudiantes que se han formado con ellos han alcanzado el puntaje máximo nacional, manteniendo una tendencia de excelencia durante tres años consecutivos, 2023, 2024 y 2025.

Los dos nuevos bachilleres que lograron el puntaje perfecto manifestaron su deseo de estudiar Medicina en la UIS, siguiendo los pasos de sus mentores.

“Nos encanta la universidad y creemos que si estudian aquí les puede ir increíble”, aseguró Flórez, quien junto con su socio recibirá a los jóvenes en Bucaramanga para acompañarlos en su proceso de ingreso a la institución.