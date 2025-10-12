VIDEO | Borrachos en los caballos: la denuncia de un diputado de Santander en ferias de Barichara

Bucaramanga

Danovis Lozano, diputado de Santander, expresó su indignación por los hechos ocurridos en el municipio de Barichara, donde, según denunció, varias personas en estado de embriaguez maltrataron a los caballos que montaban durante las festividades locales.

“Fuimos testigos de unos hechos lamentables y bochornosos. En varias ocasiones nos tocó intervenir con la Policía para bajar a los borrachos de los caballos”, manifestó el diputado Danovis Lozano, quien hizo un llamado urgente al alcalde de Barichara para que no permita que ningún animal sea maltratado en su jurisdicción.

El diputado santandereano resaltó que este tipo de situaciones se han presentado en otros municipios del departamento y del país, y pidió a las autoridades competentes aplicar sanciones severas a los responsables. “Necesitamos mano dura contra estos maltratadores. Estas prácticas no se pueden seguir repitiendo en Colombia”, enfatizó.

El pronunciamiento de Danovis Lozano se suma a las voces ciudadanas y de organizaciones animalistas que han venido denunciando el uso inadecuado de caballos en celebraciones públicas, especialmente cuando los jinetes se encuentran bajo los efectos del alcohol.

En vídeo quedó registrado el momento en el que el diputado por el partido verde denunció a las personas que montaban los caballos, además en ese registro se escuchó a un policía decir que una de estas personas lo maltrató.