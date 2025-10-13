Definido posible rival de Selección Colombia en final del Mundial Sub-20

Jugadores de Selección Colombia Sub-20 en Mundial de Chile 2025 / Getty Images. / Ricardo Moreira - FIFA

Tras la heroica clasificación de la Selección Colombia a la semifinal de la Copa del Mundo Sub-20 por segunda vez en la historia, se terminaron por definir los demás semifinalistas que lucharán por un cupo en la final, que está programada para el sábado 18 de octubre.

Los dirigidos por entrenador César Torres se medirán ante Argentina, selección a la que enfrentaron en dos oportunidades durante el Campeonato Sudamericano que se desarrolló entre enero y febrero del año en curso y que no logró vencer. En la primera fase, el empate 1-1 predominó, mientras que en el hexagonal final, ‘La Albiceleste se impuso 1-0.

El posible rival de Colombia en la gran final

En el otro lado del fixture, Marruecos logró una gran victoria sobre Estados Unidos (3-1) y se instaló en la semifinal ante Francia, que superó a Noruega (2-1).

Así las cosas, el posible rival de la Selección Colombia en la gran final saldrá entre Marruecos y Francia.

Fixture en semifinales del Mundial Sub-20

Goleadores en competencia del Mundial Sub-20

El triplete de Néiser Villarreal sobre España lo colocó en la cima de los máximos goleadores (5). Sin embargo, el atacante de Millonarios no estará disponible para enfrentar a Argentina, por acumulación de tarjetas amarillas.

‘La Albiceleste’, por su parte, tiene a Alejandro Sarco con 4 tantos, y podría alcanzar al colombiano durante el partido ante ‘La Tricolor’. Maher Carrizo (3) es otro de los goleadores del equipo.

En el otro lado del cuadro enfrenta a Lucas Michel, de la Selección de Francia, también con 4 anotaciones; ante Yassir Zabiri, de Marruecos, con 3 goles.

Fecha y hora de las semifinales

Miércoles 15 de octubre: