Cafés de Colombia Expo 2025 del 23 al 26 de octubre: novedades, producción y exportación

Regresa a los pabellones de Corferias, el evento con mejor aroma y sabor. Una nueva edición de Cafés de Colombia Expo se desarrollará del 23 al 26 de octubre, integrando toda la cadena de valor del café colombiano y siendo un escenario donde se exponen y dan a conocer las tendencias e innovaciones del mercado a nivel nacional e internacional.

Organizado por Café de Colombia y Corferias, la feria Cafés de Colombia Expo 2025, llega a su edición número 16 contando con una muestra comercial a cargo de más de 150 expositores esperando reunir a más de 28.000 visitantes conformados entre: productores, tostadores, compradores, baristas, investigadores y consumidores.

Para todos estos integrantes, el evento dispondrá de espacios académicos, comerciales y culturales que permitirán el intercambio de conocimientos, contactos y negociaciones entre los participantes del sector, así como actividades y concursos orientados a promover el consumo interno, generando una gran afluencia de Coffee lovers.

Con respecto a este importante evento, Andrés López Valderrama, presidente ejecutivo de Corferias, señaló: “Cafés de Colombia Expo 2025 es una plataforma estratégica para visibilizar la calidad y la resiliencia de nuestra caficultura. Aquí se articulan oportunidades de negocio, conocimiento y experiencias que fortalecen a todos los actores del sector y ubican al café colombiano con mayor proyección internacional”.

La feria será una vitrina para exponer esa capacidad productiva del campesinado colombiano y para generar vínculos comerciales que permitan ampliar mercados y consolidar cadenas de valor más sostenibles y competitivas. Todo a disposición de impulsar negocios y actualizar a los distintos actores del sector.

Actividades y novedades de la feria:

Este año se llevarán a cabo los ya habituales, Campeonato Nacional de Baristas (versión XIX) y el Campeonato Colombiano de Tostadores (versión III), además del Campeonato de Olla, que tiene como objetivo atraer a coffee lovers y personas consumidoras habituales, no baristas, para que descubran nuevas formas de preparar café y de paso, conecten con otros apasionados.

De igual modo, la agenda académica, brindará conferencias, paneles y talleres sobre sostenibilidad, trazabilidad, técnicas de cultivo y modelos de negocio. Como novedad y de la mano de expertos, los asistentes podrán conocer los beneficios que han llevado a la agencia del gobierno federal de los Estados Unidos, FDA, a declarar al café como una bebida saludable.

Otra de las novedades, de la feria es La Real Academia del Café, presentado en alianza con la Fundación Manuel Mejía, es una experiencia de conocimiento imperdible, en la que los visitantes podrán hacer una inmersión sobre el Café de Colombia, su origen, sus atributos, aprender a cómo seleccionar un café 100% colombiano y hasta cómo prepararlo de la mejor manera. Además, los asistentes interesados en profesionalizarse en el mundo del café, desde el cultivo hasta la preparación, podrán conocer diversos programas e inscribirse en cursos presenciales disponibles a nivel nacional.

Una nueva y destacada actividad con gran repercusión internacional tendrá lugar en el marco de Cafés de Colombia Expo 2025: la presentación del Top 100 Best Coffee Shops – versión Suramérica. El próximo 25 de octubre, en Corferias, se dará a conocer este exclusivo listado que reúne a las mejores cafeterías de la región. Más de 1.800 establecimientos fueron evaluados por 140 expertos para conformar este ranking, que reconoce no solo la calidad del café, sino también la innovación, la pasión de los baristas y la atmósfera única de cada espacio.

Además, la feria será escenario para la celebración de los 40 años del Profesor Yarumo, el emblemático personaje extensionista creado en 1985 que es un interlocutor práctico y directo a los caficultores en temas de sostenibilidad y tecnología. Desde su creación, el personaje ha sido encarnado por tres profesionales: Héctor Alarcón Correa (1985–1996), Carlos Armando Uribe (1996–2013) y Daniel Fernando Chica, quien continúa en el rol desde 2013. El evento será espacio de un homenaje a este estimado personas de la caficultura colombiana.