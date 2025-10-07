Producción cafetera de Colombia en 2025 rompe récord de los últimos 30 años

Medellín, Antioquia

Colombia alcanzó la mayor producción de café de las últimas tres décadas durante el año cafetero 2025, que va de octubre de 2024 a septiembre de 2025, según lo establece la Organización Internacional del Café (OIC). En total, se produjeron 14 millones 869 mil sacos de 60 kilos, lo que representa un incremento del 17% frente al periodo anterior.

El anuncio fue hecho en Medellín por el gerente general de la Federación Nacional de Cafeteros, Germán Bahamón, ante más de mil caficultores antioqueños. Según explicó, el país logró superar en más de 2 millones de sacos la producción del año cafetero anterior, consolidando así el mejor desempeño en tres décadas.

Exportaciones, consumo y producción mensual también crecieron

Los indicadores positivos no se limitan a la producción anual. En el análisis de año corrido (enero a septiembre), la producción cafetera creció un 10%. Comparando el mes de septiembre de 2025 con septiembre de 2024, el incremento fue del 7%.

En materia de exportaciones, Colombia envió al exterior 1,4 millones de sacos más que el año anterior, lo que representa un aumento del 12%. En cuanto al consumo interno, también se reporta crecimiento, con una variación positiva del 3%.