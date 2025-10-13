Atlético Nacional vs. Deportivo Cali, por Liga Colombiana: prográmese acá con el partidazo de verdes

¡Continúa las emociones de la fecha 15 de la Liga Colombiana! El duelo que cierra la jornada del lunes 13 de octubre es Atlético Nacional Vs. Deportivo Cali en el estadio Atanasio Girardot de Medellín. Un duelo en donde el conjunto paisa quiere ganar para mejorar su posición en la tabla, mientras que el equipo vallecaucano lucha para poder entrar a los cuadrangulares.

Nacional llega a este compromiso siendo parte de los ocho mejores equipos, pues se encuentra en la cuarta casilla con 24 unidades, las mismas que tiene Independendiente Medellín quien es quinto. Por otro lado, Cali tiene 20 puntos los mismo que Santa Fe quien cierra la zona de clasificación parcialmente.

El Verdolaga no contará con su arquero David Ospina ni con el defensa Andrés Román, ya que estos jugadores fueron convocados por Néstor Lorenzo para disputar los dos partidos amistosos con la Selección Colombia ante México y Canadá, países anfitriones del Mundial 2026.

Último antecedente

La última vez que ambos equipos se enfrentaron fue el pasado 24 de abril del presente año en el estadio Palmaseca, juego que correspondió a la fecha 15 de la Liga Colombia - I, en donde los Azucareros hicieron respetar su casa y quedarse con los tres puntos tras vencer 1-0 al Verdolaga, con anotación de Andrey Estupiñan al minuto 2′.

Posibles alineaciones

Posible alineación de Atlético Nacional: Luis Marquínez; Cristian Uribe, Juan José Arias, William Tesillo, Camilo Cándido; Jorman Campuzano, Matheus Uribe, Edwin Cardona; Marino Hinestroza, Andrés Sarmiento y Alfredo Morelos.

DT: Diego Arias

Posible alineación de Deportivo Cali: Alejandro Rodríguez; Fabián Viáfara, Julián Quiñones, Joaquín Varela, Andrés Correa; Andrés Colorado, Yani Quintero; Jhon Aponza, Johan Martínez, Juan Montoya; Andrey Estupiñan

DT: Alberto Gamero

Fecha, hora y cómo seguir

El partido se llevará a cabo este martes 14 de octubre a partir de las 7:30 de la noche. Usted podrá disfrutar las emociones de este partidazo mediante el minuto a minuto en la página web de Caracol Radio.