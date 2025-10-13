Francisco López reveló los errores de Santa Fe, luego de sorpresiva derrota con Llaneros

Independiente Santa Fe sumó su segunda derrota consecutiva en el semestre. En la tarde del domingo, Santa Fe se enfrentó con Llaneros en el estadio El Campín, juego valído por la fecha 15 de la Liga. El equipo visitante terminó venciendo 1-3 ante el equipo bogotano, logrando quedarse con los tres puntos en Bogotá.

Al finalizar el partido, el director técnico Francisco López habló en rueda, haciendo un análisis del partido y refiriéndose a los errores a mejorar para los próximos compromisos, señalando en qué está fallando el equipo, tras su segunda derrota consecutiva en condición de local.

El entrenador inició revelando los errores que ha cometido Santa Fe en los últimos dos juegos: “Cuando perdemos, no me gusta mirar mucho los números, porque al final ese es un juego en el que el resultado es algo fundamental, ¿no?, Y más en un equipo tan grande como estos. Y sacar excusas tampoco me gusta perdiendo, ¿no? Hemos recibido seis goles en dos partidos; lo hablé ahorita en el camerino con mi cuerpo técnico y creo que nosotros tenemos que detallar más".

Añadió: "Nosotros como cuerpo técnico tenemos que detallar más las cosas que vienen funcionando, porque el rival se prepara para enfrentar al campeón. Sí, se entrega en algunas cosas y de pronto no estamos previendo todo lo que debemos prever. Entonces, sí hace parte de mi responsabilidad y de mi cuerpo técnico, y lo estamos analizando para mejorarlo en una institución tan grande como esta“.

El técnico reconoció que Santa Fe juega bien en la parte ofensiva, pero que en la defensiva es donde ha habido más errores: “Estábamos revisando ahorita el juego y creo que estos tres juegos los hemos hecho en la fase ofensiva muy bien. En la fase defensiva creo que hemos tenido errores puntuales; en lo que me dices de los tres por dentro, la variante en este caso, aunque no me gusta mucho hablar de táctica, porque sale a uno a desdibujar todo lo que hace en la semana o a dar explicaciones de algo que no debe dar”.

López también hizo su respectivo análisis del partido con Llaneros, en donde las estadísticas favorecían al conjunto Cardenal por rendimiento, pero eso no se vio reflejado en el marcador.

“Pero lo que estábamos buscando era que cuando ellos hacen las transiciones del 4-1, los cuadrantes externos quedaban desocupados, entonces Zapata y Frasica hacían dos diagonales interiores para hacer superioridad numérica. Pues muestra de eso fue que tuvimos en el primer tiempo 12 llegadas en el área, ¿no? O sea, 12 llegadas y 7 remates en el primer tiempo. Y en el segundo tiempo, acabamos de revisar y tuvimos 19 remates al arco, ni siquiera fuera del arco, al arco. Opciones claras tuvimos 10 y no entraron, entonces creo que el funcionamiento de los tres de adelante, y no solo los tres de adelante, sino el acompañamiento de Daniel, fijándose entre los dos medios centros de ellos y saltando la primera línea de presión, lo hicimos muy bien“.

Por último agregó: “Entonces creo que la fase ofensiva la venimos haciendo bien, vuelvo a recalcar, hemos recibido seis goles en dos partidos en errores individuales, que ya lo hablamos con ellos y eran jugadas puntuales que se han previsto durante la semana, pero al final esto es un juego y así como no hemos salido a cobrar cuando hemos hecho con Equidad los 3 goles en el primer juego, pues hoy tampoco vamos a salir a decir que lo estamos haciendo de mala forma″.