Deslizamientos y cierres en las vías de Caldas por las intensas lluvias

Manizales

En Caldas están atentos frente a los deslizamientos de tierra que se han presentado en diferentes corredores viales, debido a las fuertes y persistentes lluvias que han azotado el departamento en las últimas horas.

Las autoridades insisten en que hay puntos ya identificados donde son frecuentes estas situaciones debido a fallas geológicas y por las condiciones de los suelos en las zonas, provocando múltiples deslizamientos de tierra que afectan significativamente la red vial.

Restricciones en el oriente de Caldas

La carretera que comunica el oriente de Caldas con Manizales y Bogotá presenta restricciones en su paso debido a un considerable derrumbe.

Este deslizamiento ha obligado a implementar un paso restringido, generando demoras y complicaciones para los viajeros.

Vía Petaqueros - Manzanares - Pensilvania - Marquetalia

La vía que conecta el sector de Petaqueros, en el Tolima, con los municipios de Manzanares, Pensilvania y Marquetalia, en el oriente de Caldas, ha sufrido debido a un deslizamiento de grandes proporciones que bloqueó completamente el paso vehicular durante toda la noche.

Durante la madrugada del viernes (10 de octubre), la maquinaria de los municipios afectados y del departamento ha trabajado incansablemente para habilitar el paso.

Las autoridades recomiendan a los conductores extremar precauciones y, si es posible, posponer sus viajes.

Norte de Caldas: Salamina y Pácora

Las afectaciones por lluvias se han reportado en gran parte del territorio caldense.

En el norte de Caldas, en los municipios de Salamina y Pácora; también se han registrado lluvias constantes.

Ante esta situación, las autoridades municipales y los “combos de maquinaria” de las alcaldías y de la empresa Promueve Más, encargada de estas acciones desde la Gobernación de Caldas, se encuentran en máxima alerta y disposición para atender cualquier emergencia que pueda presentarse.