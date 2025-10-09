Un presunto delincuente es agredido por un hombre en Caldas luego de hurtar en un local comercial

Manizales

Según la ciudadanía, una pareja hurta en los locales comerciales en el municipio de Chinchiná (Caldas) y en uno de los recientes casos conocidos y difundidos en redes sociales, un comerciante fue víctima de estas personas, por lo que tomó justicia por mano propia, cansado de la inseguridad, así lo manifiesta Adolfo Tovar, líder de la comunidad.

“Hay una pareja de ladrones, uno de ellos es un adulto mayor y roban a cada rato y tienen azotado el comercio en el centro de Chinchiná. Uno de los comerciantes no aguantó, lo buscó y le causó varias lesiones debido a un hurto que cometió ese individuo. Hay un cansancio latente en los comerciantes y ciudadanos al tener que enfrentar esta horda de habitantes que consumen estupefacientes, roban y acosan sexualmente a las mujeres; esperamos soluciones a este difícil panorama”.

Precisamente, las autoridades están adelantando el análisis de lo sucedido, porque hasta el momento no hay una denuncia formal, de acuerdo a la explicación del secretario de Gobierno del municipio, Esteban Morales.

“Hay un video del caso en redes sociales, hay una hipótesis de que una persona agrede a otra por temas ligados de un hurto, por lo que las unidades de la policía llega al lugar, pero los hechos son materia de análisis e investigación por parte de las unidades policiales y hasta el momento no se conoce de la formulación de una denuncia formal”.

El funcionario, agrega que para evitar casos de inseguridad, aumentarán el pie de fuerza este puente festivo en la celebración de los Carnavales del Café.